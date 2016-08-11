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الشواربي: لا بديل عن قرض صندوق النقد الدولي

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الشواربي: لا بديل عن قرض صندوق النقد الدولي الشواربي: لا بديل عن قرض صندوق النقد الدولي

وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية _ الشواربي

 

قالت وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، شيرين الشواربي، إن قرض صندوق النقد الدولي البديل الآمن لمعالجة الأزمة الحالية، وذلك لأن الدولة تعاني من فجوة بين الواردات والصادرات تصل لـ 40 مليار دولار.

وأضافت الشواربي، خلال لقائها ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 مليار دولار، يُساعد مصر في الحصول على المزيد من القروض الأخرى سواءً من إفريقيا وغيرها، فضلاً عن أنه شهادة لرجال الأعمال بضرورة الاستثمار في مصر.

وتابعت الشواربي، أن القيادة السياسية في مصر لم تكن تميل للاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا أنها اضطرت لذلك، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي الذي تسبب في معاناة الاقتصاد المصري.

وأوضحت الشواربي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي من مصر للحصول على القرض تعد طبيعية لضمان السداد، قائلة: “إعلان صندوق النقد الدولي للإصلاحات جاء بعد الاتفاق مع ”.

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