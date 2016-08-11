تعطل قطار "الإسكندرية – دمياط" لأكثر من 3 ساعات بالقرب من محطة سيدى جابر

تعطل القطار رقم 568 خط "الإسكندرية – دمياط"، لأكثر من 3 ساعات عن موعده الأصلى بالقرب من محطة سيدى جابر، مما تسبب فى حالة غضب واستياء بين الركاب.

وقال كيرلس مجدى أحد الركاب، كان من المفترض أن يتحرك القطار الساعة السادسة والنصف، لكنه تأخر كثيرا بسبب العطل، مطالبا بسرعة إصلاح العطل حتى يتسنى للركاب اللحاق بمصالحهم.

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