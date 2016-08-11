عمدة باد هوف جاستين النمساوية يشيد بمبادرة السياح الإماراتيين

أشاد فريدريج زينتنج عمدة بلدة بادهوف جاستين النمساوية بالمبادرات السنوية التطوعية الوطنية للسياح الإماراتيين في البلدة وجهودهم البناءة في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين الصديقين في ظل قيادة البلدين.

وأثنى زينتنج خلال حضوره حفل ختام فعاليات "يوم الامارات في النمسا" بساحة المعارض والفعاليات في بلدة باد هوف جاستين وتكريمه اللجنة التطوعية المنظمة من السياح الاماراتيين .. على جهود السياح الاماراتيين في اقامة اليوم الاماراتي للسنة الثانية تحت شعار "معا من أجل السلام" والذي عرف الشعب النمساوي وسياح البلدة بالعادات والتقاليد ومعالم النهضة وتاريخ الامارات وأسهم في الازدياد الملحوظ الذي تشهده البلدة من السياح الاماراتيين والخليجين كذلك.

وتم خلال الحفل - الذي حضره كذلك مسؤولو السياحة والشرطة والدفاع المدني والصليب الأحمر في البلدة وحمد جمعة العتيبة ممثل السياح الاماراتيين وأعضاء اللجنة - تكريم اللجنة المنظمة من قبل فريدريج زينتنج الذي أشاد بجهودها في استدامة الفعالية للسنة الثانية ودورها في تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الصديقين.

من جانبها كرمت لجنة السياح الاماراتيين عمدة البلدة ومسؤولي السياحة والشرطة والدفاع المدني والصليب الأحمر على تعاونهم الكبير في تسهيل إقامة السياح وتنظيم اليوم الاماراتي.

وتفقد عمدة البلدة والمسؤولون النمساويون .. أجنحة معرض أقيم على هامش اليوم الاماراتي بمشاركة هيئة الهلال الأحمر والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي و برنامج " أقدر" ومهرجان ليوا لمزاينة الرطب واتحاد الإمارات للشطرنج وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة اضافة الى خيمة الشعر الاماراتية والتي تطوعت فيها مجموعة من السيدات والفتيات الاماراتيات وهن يرتدين الثوب الاماراتي التقليدي الأصيل بنقش الحناء مجانا لضيفات اليوم الاماراتي وتعريف الشعب النمساوي بالتراث الاماراتي .. و قدمن مجموعة متنوعة من الأكلات والمشروبات الاماراتية التقليدية والتي نالت إعجاب الضيوف.

كما تفقد الحضور "معرض صور الامارات في الماضي والحاضر" الذي توج بصورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة واخوانهم أصحاب السمو حكام الامارات وصور عن معالم النهضة والتقدم والسياحة في دولة الامارات وملصقات عن الحياة القديمة فيها وأخرى عن منجزات شركتي طيران الاتحاد والامارات.

وتعرف الزوار على قسم المطبوعات الاماراتية الذي عرض كل ما يتعلق بالدولة وقسم الهدايا التي عكست بيئة الإمارات وقسم تراثيا.

وشارك في معرض اليوم الاماراتي "مهرجان ليوا لمزاينة الرطب" بعرض كميات من الرطب ومعدات وأدوات تراثية مصنوعة من سعف النخيل والتي وزعت مجانا على الضيوف بالإضافة الى قسم للتصوير بالزي الوطني.

وعلى ايقاعات التراث الاماراتي شارك عمدة البلدة ومسؤولوها وأعضاء اللجنة في تقديم العروض الشعبية .. فيما شارك الأطفال في اليولة والفتيات الصغار في "النعاشات" فرحا وابتهاجا بالمناسبة.

وقال محمد بن جمعة العتيبة إن المبادرة عكست التقارب والتآلف بين الشعبين الإماراتي والنمساوي حيث أقيمت فعالية اليوم الاماراتي هذا العام تحت شعار "معا من أجل السلام" بهدف إظهار ما يتمتع به أبناء الوطن من تسامح وتعايش في سلام مع الآخر والذي يعكسه وجود أكثر من 200 جنسية على أرض الدولة .. مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تحقق التقارب بين أبناء الإمارات وأصدقائهم النمساويين وأدت الى اهتمام أبناء الشعب النمساوي بالعادات والتقاليد الإماراتية.

وفي ختام الفعالية ردد المشاركون أمام علم الدولة الذي رفع في الفعالية " السلام الوطني" إيذانا باختتامها لتبدأ عملية التطوع.