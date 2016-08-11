ستانلي يظهر لأول مرة في قائمة الزمالك المنقوصة أمام إنيمبا

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه المستدعاة للقاء إنيمبا النيجيري في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويستضيف الزمالك منافسه إنيمبا في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما يأتي إنيمبا ثالثا بدون أي نقطة حتى الآن.

وضمت قائمة الفريق الأبيض 17 لاعبا فقط وهم كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي- عمر صلاح

في الدفاع: علي فتحي- إسلام جمال- علي جبر- أحمد دويدار- رمزي خالد

في الوسط: إبراهيم صلاح- طارق حامد- أحمد توفيق- معروف يوسف- أيمن حفني- مصطفى فتحي- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

في الهجوم: باسم مرسي- ستانلي أوهاوتشي- إيمانويل مايوكا