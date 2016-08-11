العامل المعتدى عليه بإيطاليا: أشكر اليوم السابع على اهتمامها بقضيتى

وجه المواطن المصرى محمد سعد نظير عبد المطلب، 50 سنة، عامل بيتزا بأحد المطاعم الإيطالية ، الشكر إلى جريدة "اليوم السابع" على سرعة نشرها واقعة تعرضه لحادثة الاعتداء عليه أثناء عودته من عمله.

وأضاف محمد سعد، فى حديثه اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع" من إيطاليا، أن المستشار أيمن ثروت، مساعد القنصل المصرى بروما، قام بالتواصل معه وطلب من الأجهزة الأمنية بإيطاليا، بالاطلاع على محضر التحقيقات فى الواقعة، موضحاً أن مساعد القنصل أكد له أنه سيتم دراسة القضية قانونيا والتعامل معها بكونها قضية عنصرية.