تركيب 50 كاميرا مراقبة بتكلفة 8 مليون جنيه‎ بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد، أن شركة النيل سوف تتولى تركيب 50 كاميرا مراقبة بالميادين العامة ومداخل المحافظة، وذلك ضمن خطة المنظومة الأمنية الموضوعة لضبط الميادين والشوارع.

وأكد عشماوى، أن عملية تركيب كاميرات المراقبة تتضمن إنشاء غرفة تحكم ومراقبة مركزية لجميع الكاميرات التي سيتم تركيبها، على مستوى ميادين وشوارع المحافظة، مشيرًا إلي أن العملية سوف تتكلف 8 ملايين جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن تركيب الكاميرات يأتى تنفيذًا لخطة أمنية تهدف إلى ضبط وإحكام السيطرة على عملية مراقبة الميادين والشوارع العامة بالوادى الجديد.