عامر حسين لـ في الجول: الدوري الجديد ينطلق منتصف سبتمبر.. والسوبر لن يلعب قبله

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عبر FilGoal.com انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري 2016-2017 يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتوج الأهلي بالدوري الموسم الماضي فيما حل الزمالك وصيفا الذي توج بكأس مصر لموسم 2015-2016، ويصطدمان بالسوبر.

وقال عامر لـFilGoal.com يوم الخميس: "الدوري الجديد سينطلق يوم 15 سبتمبر، ونلعب ثلاثة أسابيع ثم تتوقف المسابقة".

وواصل "سيتوقف الدوري بسبب إقامة مباراة مصر في تصفيات كأس العالم خلال الفترة من الثالث إلى السابع من أكتوبر".

وتلعب مصر ضد الكونجو في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2018 خارج الحدود في مجموعة تضم غانا وأوغندا.

وأضاف "لا يوجد حل سوى إقامة كأس السوبر قبل انطلاق الدور الثاني نظرا لازدحام الجدول".

وأشار "في حالة تأهل الأهلي أو الزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال فسيصعب إقامة السوبر قبل انطلاق الدوري".

وأتم "سيكون متاحا إقامة مباراة السوبر قبل انطلاق الدور الثاني من الدوري المقبل".

وكان الاتحاد قد أعلن أن السوبر سيلعب إما في الإمارات أو السعودية.

وحالة إقامة السوبر بعد انطلاق الدوري سيتم تطبيق الإيقافات على ثنائي الأهلي حسام غالي وأحمد فتحي بعد طردهما في نهائي الكأس بأول مباراة محلية.