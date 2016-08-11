9 خطوات سحرية لتحافظى على بشرتك من شمس الصيف

يأتي فصل الصيف، وتتأتي معه مشكلات البشرة من اسمرار وجفاف وغيرها من المشاكل التي تهدد مظهر وجمال المرأة، وتقوم «ONA» بعرض 9 طرق سحرية للحفاظ على بشرتك من حرارة الصيف الحارقة.

1- واقي الشمس:

لا بد أن يكون لديك كريم واقي للشمس يحتوي على رقم وقاية مناسب، وكلما كان هذا الرقم كبيرًا كانت درجة الحماية أكبر، وعلى حسب لون بشرتك تشتري نوع كريم الشمس المناسب، كما أن وضع واقٍ للشمس قبل النزول للشارع بـ20 دقيقة يعمل على منع أشعة الشمس الضارة من الوصول إلى جلدك، وهو ما يحميك من الاسمرار وجفاف الجلد وغيره من الآثار السلبية.

2- المكياج والروائح:

لا تضعي المكياج أبدًا وأنتي على البحر، لأن في ذلك ضررًا كبيرًا على البشرة، ولا تضعي معطرات أو روائح نفاذة، لأنها قد تتفاعل مع الشمس وتسبب بقعًا على بشرتك، ولا تنامي بالمكياج على بشرتك مهما كنتِ عائدة إلى المنزل منهكة ومتعبة، فترك المكياج على بشرتك وقت النوم لا يعمل فقط على سد المسام، وإنما يعمل أيضًا على بلادة البشرة وإكسابها لونًا باهتًا وظهورها بمظهر متعب دائمًا.

3- الماء:

احرصي على تناول 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، حيث إن جسمك يفقد الكثير من الماء، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة العرق، لذلك فإن تناول كميات كبيرة من الماء أمر ضروري، لتعويض بشرتك باحتياجها من الماء، للحفاظ على الجلد مشدود ورطب ولتقليل جفافه.

4- التونر:

هو أحد وسائل العناية بالبشرة خلال الروتين اليومي، فهو يعمل على قبض المسام وتلطيف البشرة، ولكن عليكي اختيار النوع المناسب لكي، كما يمكنك استعمال ماء الورد كتونر طبيعي مليء بالفوائد لبشرتك، فهو يعمل على تلطيف البشرة، وهو مناسب جدًا خلال فصل الصيف.

5- المشروبات الغازية والكافيين:

يميل معظم الأشخاص خلال فصل الصيف إلى تناول المشروبات الغازية الباردة للتغلب على العطش والحر، ولكن عليكي أن تتذكري أن هذه المشروبات مليئة بالسكريات، التي لا تضر بالجسم فقط، بل لها تأثيرات سلبية على البشرة أيضًا، فبدلًا من هذه المشروبات غير الصحية، يمكنك استبدالها بالماء أو عصائر الفواكه الطبيعية أو عصير الليمون.

كما ينصح أيضًا بالتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة، فهي تعمل على تقليل نسبة الماء داخل الجسم.

6- تقشير البشرة :

فترة الصيف هي أكثر فترة تحتاج فيها البشرة للتقشير، فهذه العملية تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت مع تنشيط الدورة الدموية، احرصي على اختيار المستحضر المناسب لبشرتك، أو حضري بعض الوصفات الطبيعية لتقشيرها.

7- المرطبات:

عملية الترطيب هي أهم الخطوات التي يجب عليكي اتباعها في فصل الصيف، فاحرصي على الحصول على المرطبات ذات القاعدة المائية، وليست القاعدة الزيتية للحصول على بشرة رطبة وجيدة طوال فترة الصيف.

8- منظفات البشرة:

عملية التنظيف من المراحل الأساسية لتجنب بشرتك الجفاف والحفاظ على توازنها، فاحرصي على غسل بشرتك بالمنظف مرتين يوميًا وترطيبها بعد ذلك.

9- كريمات التفتيح:

التعرض المستمر لأشعة الشمس يضر ببشرتك، وربما يجعلها تكتسب لونًا أغمق من لونك الأساسي، رغم اتخاذك للاحتياطات السابقة، وذلك في حال تعرضك لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصةً في الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وهو ما يدفعك لاستخدام كريمات تفتيح البشرة، الأمر الذي قد يضر ببشرتك، لذلك تجنبي هذه الكريمات واستبدليها بكريمات تحتوي على فيتامين “سي”.