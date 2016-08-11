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اختتام فعاليات الدورة التدريبية العربية لحقوق الإنسان الثالثة بالقاهرة

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اختتام فعاليات الدورة التدريبية العربية لحقوق الإنسان الثالثة بالقاهرة اختتام فعاليات الدورة التدريبية العربية لحقوق الإنسان الثالثة بالقاهرة

جانب من فعاليات الدورة التدريبية

اختتم مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية العربية الثالثة، لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، والتي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في القاهرة، بداية من يوم 7 أغسطس الجاري.

وحملت الدورة اسم المناضل العربي الفلسطيني “أحمد صدقي الدجاني”، نائب رئيس مجلس أمناء المنظمة الأسبق، امتدادًا للتقليد الذي بدأته المنظمة منذ عام 2013، لتخليد أسماء الآباء المؤسسين للمنظمة.

وشارك في أعمال الدورة، 29 مشاركة ومشارك من 11 بلدًا عربيًا، بما في ذلك من بعض مناطق الأزمات الكبرى في المنطقة العربية، والذين تلقوا تدريبات عملية وتطبيقية في مجالات الرصد والتقصي والتوثيق وإعداد التقارير المختصة بحالة حقوق الإنسان في السياقات المتنوعة.

وتوجه أمين عام المنظمة، بالشكر إلى الصندوق العربي لحقوق الإنسان، وإدارته على دعم تنفيذ الدورة التدريبية، وكذا للمدربين “محسن عوض”، و”يسري مصطفى”، و”محمود قنديل”، و”نبيل عبد الحفيظ”، و”رضا عبد العزيز”، و”هايدي علي”، و”إسلام أبو العينين”.

كما توجه، بالشكر إلى الزملاء “محمد راضي” المدير التنفيذي للمنظمة، و”اسلام أبو العينين” مدير البرامج بالمنظمة ومنسق أنشطة الدورة، و”أحمد رضا” مقرر الدورة، والزميلات والزملاء أعضاء الأمانة الفنية.

 

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