الاستيقاظ على إحساس جديد حلوTendertalk Lip Balm منعم شفاه ذكي، يبتكر لمحة لونية مخصصة وفقاً لإحساسك من خلال جمع العناية بالبشرة المغذية مع التقنية يقوم محوّل الشفاه المثالي هذا بالمساعدة على بقاء الشفاه ناعمة ومرطبة إضافةً إلى تقديم اللون الصحيح بشكل بديهي.

Candy Wrapped: وردي شفاف

Pretty Me Up: مرجاني شفاف

Play With Me: أحمر شفاف

Teddy Pink: وردي مشرق شفاف

Side Dish: خوخي شفاف