مكياجك ساحر على الموضة من ماك

امرحي واستمتعي مع It’s A Strike من ماك! مجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة تمنحك إطلالة ساحرة.

تشكيلة من أحمر الشفاه والكريمشين غلاس باللون الأحمر. أيشادو بألوان غنية تعزز سحر جاذبيتك، بينما الألوان العادية الكاجوال تناسب الجميع.

جربي الألوان الكريمية الثلاثة من طلاء الأظافر M∙A∙C Studio Nail Lacquer.

أخيرا اسحري الجميع بجاذبية Pearlmatte Face Powder الجديدة.

LIPSTICK

أحمر الشفاه

Honeylove بيج فاتح موشح بالزهري (مت)

Flat Out Fabulous : خوخ مشرق مت (رترومت)

All Fired Up : فوشيا مشرق مت (ريترومت)

Perfect Score :أحمر عميق (مت) Bowl Me Over :بني محروق عميق (ريترومت)

(حصريا على الإنترنت) Liquid Lurex : ذهب موشح (دازل)

Babes and Balls : برغندي عميق (مت)

CREMESHEEN GLASS

كريمشين غلاس

It’s A Strike وردي نيود ناعم King Pin موف شوكولا عميق

Throw A Spare فوشيا مع اللؤلؤ Right Up My Alley أحمر عميق

Spare Me أرجواني داكن

EYE SHADOW

آيشادو

Gutter Gal رمادي أبيض مغبر (مت) Bowlarama أخضر ليموني مشرق( ساتان)

Bowl Out رمادي متوسط (مت)300 Game كرز مسود (مت)

Join My League? إسبريسو داكن (مت) Carbon أسود مكثف (مت)



FLUIDLINE PEN

فلويدلاين

Vintage Brown بني داكن عميق Retro Black أسود

Indelibly Blue أزرق كحلي عميق

PEARLMATTE FACE POWDER

Trophy لون متنوع (بيرلمت)

M•A•C STUDIO NAIL LACQUER

طلاء الأظافر

Rack ‘Em Up cool deep khaki (cream) 5 Pin deep wine (cream)

Baby Split sheer lime green (cream)

CASUAL COLOUR

Have a Lovely Day! neutral nude

Blind Score dirty reddish lilac

BRUSH

116 Blush

213 Fluff