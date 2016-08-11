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مكياجك ساحر على الموضة من ماك

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الخميس 11-08-2016 14:02

امرحي واستمتعي مع It’s A Strike من ماك! مجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة تمنحك إطلالة ساحرة.
تشكيلة من أحمر الشفاه والكريمشين غلاس باللون الأحمر. أيشادو بألوان غنية تعزز سحر جاذبيتك، بينما الألوان العادية الكاجوال تناسب الجميع.
جربي الألوان الكريمية الثلاثة من طلاء الأظافر M∙A∙C Studio Nail Lacquer.
أخيرا اسحري الجميع بجاذبية Pearlmatte Face Powder الجديدة.

LIPSTICK 
أحمر الشفاه
Honeylove بيج فاتح موشح بالزهري (مت)
Flat Out Fabulous : خوخ مشرق مت (رترومت)  
All Fired Up : فوشيا مشرق مت (ريترومت)
Perfect Score :أحمر عميق (مت) Bowl Me Over :بني محروق عميق (ريترومت)
(حصريا على الإنترنت) Liquid Lurex : ذهب موشح (دازل)  
Babes and Balls : برغندي عميق (مت)

CREMESHEEN GLASS 
كريمشين غلاس
It’s A Strike وردي نيود ناعم King Pin موف شوكولا عميق  
Throw A Spare فوشيا مع اللؤلؤ Right Up My Alley أحمر عميق
Spare Me أرجواني داكن  

EYE SHADOW 
آيشادو
Gutter Gal رمادي أبيض مغبر (مت) Bowlarama أخضر ليموني مشرق( ساتان)
Bowl Out رمادي متوسط (مت)300 Game كرز مسود (مت)
Join My League? إسبريسو داكن (مت) Carbon أسود مكثف (مت)  

FLUIDLINE PEN
فلويدلاين
 Vintage Brown بني داكن عميق Retro Black أسود
Indelibly Blue أزرق كحلي عميق  

PEARLMATTE FACE POWDER 
Trophy لون متنوع (بيرلمت)

M•A•C STUDIO NAIL LACQUER 
طلاء الأظافر
Rack ‘Em Up cool deep khaki (cream) 5 Pin deep wine (cream)  
Baby Split sheer lime green (cream)  

CASUAL COLOUR
 Have a Lovely Day! neutral nude 
Blind Score dirty reddish lilac  

BRUSH 
116 Blush
213 Fluff

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سيدتي