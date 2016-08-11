عطر euphoria من Calvin Klein رحلة لا حدود لها

ترديداً لجوهر هوية euphoria Calvin Klein من لحظة حرية خاطفة، عالية الحيوية وحماسية، يوحي العطر بدفعة من العواطف تهيم في الأجواء مع محاولة المرء التميز بين ما هو حقيقي وما هو مجرّد حلم. في هذا العيد، يعطي euphoria Calvin Klein وeuphoria men Calvin Klein الحياة إلى خيالكم خلال احتفالاتكم، مع نفحات خلاّبة من العنبر التي تضفي إحساساً من الفخامة إلى مناساباتكم المسائية.

العطر

عطر euphoria Calvin Klein

مستفز - جذاب – حسيّ

euphoria Calvin Klein هو عطر شرقي آسر مستوحى من الأحاسيس التي تحدد حالة تشبه الأحلام.

تنطلق النفحات العليا مع مزيج مذهل من الرمان ونغمات خضراء فاخرة، ويصبح القلب خرافياً ومميزاً مثل زهور اللوتس الندية والأوركيدة السوداء المتغلغلة في البشرة. أما القاعدة فهي حقاً غامضة وعالية الأنوثة مع لمسات تدوم طويلاً من العنبر الجذاب ونغمات كثيفة وغنية.

العطر: شرقي جذاب

النفحات العليا: الرمان، الكاكي (persimmon)، نغمات خضراء فاخرة

نفحات القلب: زهور اللوتس النديّة، زهور "الشامباكا" (champacca)، أوركيدة سوداء

نفحات القاعدة: عنبر سائل، نغمات كثيفة وغنية

القارورة والعلبة

صمم فابيان بارون قارورة euphoria Calvin Klein، وجاءت أنيقة ومصقولة مع أطراف منحنية ونسيج فاخر. يمكن رؤية السائل بلون الجمشت (amethyst) من خلال الزجاج الشفاف، الذي تغلّفه قشرة من الألمنيوم المسكوب. أما العطر فيتربع في علبة غنية من الكرتون بلون "الكاسيس" (cassis) مع لمسة أخيرة غنية من الساتان وغير لامعة.

عطر euphoria men Calvin Klein

مستفز - رجالي - جذاب

euphoria men Calvin Klein هو عطر شرقي آسر يجمع الانتعاش المعاصر مع إمضاء جذاب وغني.

في النفحات العليا، يفتتح توازن رجالي ومغرٍ لكوكتيل من الزنجبيل والفلفل وقطرات المطر الرائعة الأريج المحفٍّز. يرتقي عبير كثيف من الريحان الأسود بانتعاش العطر في قلبه، مفسحاً الطريق لمزيج ناعم من السويد والبتشولي في القاعدة.

العطر: شرقي منعش جذاب

النفحات العليا: كوكتيل من الزنجبيل والفلفل، نغمات قطرات المطر

نفحات القلب: ريحان أسود، أوراق شجر الأرز، المريمية المائية (hydroponic sage)

نفحات القاعدة: سويد ناعم، بتشولي، شجر الخشب الأحمر البرازيلي، عنبر صلب

القارورة والعلبة

صمم فابيان بارون قارورة euphoria men Calvin Klein، وجاءت قوية وجريئة. صُنعت من زجاج وإطار فضّي ومعدني، كما تكشف عن اللون الدخاني للعطر. أما الغطاء الفضي والمستطيل فهو للتركيز على إمضاء كالفن كلاين الموجود في القاروتين على حد سواء. صُنعت العلبة من البلاتين البرونزي المصقول مع لمسة أخيرة جذابة غير لامعة.