Uomo روبيرتو كافالي ولادة رجل جديد

سجّل وصول بيتر دونداس Peter Dundas، مدير الابداع الفني الجديد في روبيرتو كافالي، بداية فصل جديد بالكامل في تاريخ دار الأزياء الإيطالية الشهيرة. تبث ابتكارات المصمم بكل سلاسة إحساس كافالي في التألق الساحر مع حدود جديدة، طاقة تنبع من كوكتيل لأسلوب حياة بوهيمية وموسيقى الروك.

رجل كافالي الجديد، كما يراه بيتر دونداس، هو المتأنق العصري. وبفضل نعمة الإحساس الفطري بالأناقة والتألق لديه، يجمع بكل سهولة الرقي مع الطابع غير الرسمي. هو حر، لا تقيّده أية ضوابط وصادق دائماً مع نفسه مهما كانت الظروف ولا يحتاج أبداً للادعاء. هو واثق بذاته من دون تكبّر، جذّاب بطبيعته ومتألق بنوع من الحضور الملفت الذي يترك أثراً عميقاً في قلوب وعقول الأشخاص المحيطين به. بالنسبة له، الحياة هي مثل الموسيقى، وهو على تناغم مثالي مع الإيقاع واللحن في داخله.

الموسيقى هي شغفه، الأناقة هي إمضاؤه

يستحق رجل كافالي الجديد عطراً يكون منسجماً مع رؤيته الفريدة، ومفهوماً متكرراً يهيمن على أسلوبه في الحياة. عُهِد تصميم هذه التحفة الفنية إلى صانع العطور كريستوف راينو (فيرمينيش)، الذي ابتكر عطراً خشبياً شرقياً، مع تركيبة من المكوّنات الثمينة التي توفر تناغماً مثالياً بين الرقي الإيطالي السرمدي وجرأة الروك المدهشة.

ينطلق مشوار عطر Roberto Cavalli Uomo الجديد مع نفحة مميزة من البنفسج الأسود، إمضاء كريستوف راينو بالزهور. في طابع متقلب وغامض، يعلو ويغيب هذا العبير المذهل بكل حرية، في تغيّر مستمر. وفي تباين مع الزعفران، النقيض عالي الرجولة، الحار والجذاب، يطلق طاقة تحرّك المشاعر.

يضفي قلب كثيف من العسل مع وجه من خلاصة اللافندر العمق والحجم لهذه الافتتاحية الآسرة، ويؤسس لمفهوم أخّاذ. تعظّم نفحة القاعدة الساحرة من خشب الأرز هذه النغمة العطرية. بارتباطه مع النفحات الشرقية الفاتنة للقاعدة من البتشولي وحبوب التونكا، يولّد أثره الباهر صدى عالي الجاذبية.

حيث يمتزج الذهب الثمين مع جلد التمساح الأسود...

تمثل زجاجة عطر Roberto Cavalli Uomo بياناً مذهلاً للأناقة والقصد. تجمع هذه القارورة إحساس روبيرتو كافالي في المبالغة والتألق الساحر مع جرأة الروك آند رول، وهي مصنوعة من زجاج ثقيل وداكن مع طباعة نافرة لأول حرفين من اسم دار الأزياء الشهيرة. أما شكلها المربع فهو رمز للرجولة والثقة بالنفس.

يزيّن جانبي القارورة زخرفة وفية لجوهر كافالي تشبه قشور التمساح. يذكّر هذا التصميم بطبعات الحيوان التي أصبحت إمضاءً لدار الأزياء، كما تعيد إلى الأذهان ملابس موسيقيي الروك آند رول المحبوبة جداً، كما تذكرنا أيضاً أن رجل كافالي يبقي في قلبه حراً وغير مروّض.

يعطي تصميم التمساح المطبوع بشكل نافر إحساساً فريداً إلى العلبة المتناسقة والقابلة للطي. وبكل فخر يضع الشعار الذهبي والطباعة باللون الأسود اللامع لأول حرفين من الاسم الإمضاء على هذه العلبة عالية التميّز التي لا تنازل فيها.