أمبير هيرد تنتظر 9 ساعات للحصول على الطلاق

انتظرت النجمة العالمية أمبير هيرد Amber Heard نحو 9 ساعات أمام قاعة المحكمة من أجل الحصول على الطلاق من زوجها الممثل الأمريكي جوني ديب Johnny Depp ، في الوقت الذي كان يحاول فيه محاميها التوصل إلى تسوية الأمور، لكن لم يتم أي اتفاق حتى اليوم.

هيرد البالغة من العمر 30 عاماً، كانت قد تأخرت عن موعد جلسة المحكمة الأخيرة لأخذ قرار طلاقها، حيث كان من المفترض أن تكون موجودة في المحكمة الساعة العاشرة صباحاً، لكنها تأخرت ولم تصل إلا الساعة الحادية عشر ة ونصف.

وتقدمت أمبير منذ أسابيع قليلة بدعوى طلاق ضد زوجها وهي متورمة العينين، واتهمت النجم جوني بضربها على وجهها بالهاتف المحمول الخاص به، قبل أن ترفع عليه قضية الانفصال بيوم واحد.

وأصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بألا يقترب جوني ديب، البالغ من العمر 52 عاماً، من زوجته، وأن تفصلهما على الأقل 100 ياردة، على أن يتم إصدار الحكم الأخير نهاية شهر أغسطس الحالي، والمتوقع أن يكون الطلاق الرسمي بينهما.

جوني ديب يستعد لمقاضاة امبير هيرد

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