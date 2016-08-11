أسامة كمال يوضح أسباب التقارير البريطانية عن مصر في «القاهرة 360»..الليلة

يناقش الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج « القاهرة 360»، والمذاع على شاشة قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا، حلقة بعنوان ” لماذا تتزايد التقارير البريطانية عن مصر؟”.

ويستعرض كمال، مع ضيوفه، وهم النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة الشئون الخارجية، ونائب رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، والدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والكاتب الصحفى محمد صلاح مدير مكتب الحياة اللندنية فى مصر، لماذا نفتقد لأدوات الرد؟ وهل يحق لبريطانيا إعطاء اللجوء السياسيين لمجرمين جنائيين؟، وماذا تنتظر بريطانيا من احتوائها لجماعة الإخوا؟.