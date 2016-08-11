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بالفيديو..اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى وعناصر المعارضة جنوبى غرب حلب

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بالفيديو..اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى وعناصر المعارضة جنوبى غرب حلب بالفيديو..اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى وعناصر المعارضة جنوبى غرب حلب

جانب من المعارضة المسلحة بحلب

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الخميس، بين قوات الجيش السورى وعناصر المعارضة المسلحة، جنوبى غرب مدينة حلب السورية، منعًا لتقدم الجيش السورى عبر محورى الكليات العسكرية والدباغات بمنطقة الراموسة الواقعة جنوب حلب.

وذكرت مصادر، أن قوات الجيش السورى استهدفت تجمعات للمسلحين بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات للمسلحين في كل من ‏الراموسة،‬ و‏الشرفة، و‏المقلع‬ جنوب مشروع 1070، وسوق الجبس شرق ‫‏الراشدين‬ الرابعة جنوب غرب ‫‏حلب‬، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم الإخبارى.

وقالت مصادر إعلامية سورية محلية، إن قذائف سقطت على منطقة سوق الهال بحى الحمدانية بحلب، مما أدت لسقوط إصابات، فى حين قد أعلنت رئاسة إدارة العمليات بهيئة أركان القوات المسلحة الروسية عن هدنة إنسانية لمدة 3 ساعات بشكل يومى فى حلب تبداء من اليوم الخميس.

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