الأحوال المدنية تشدد على استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة عمليات التزوير

مراسل«ONA»:

اختتم المؤتمر العربى الرابع لمديرى إدارات الأحوال المدنية بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة التى من شأنها تعزيز التعاون العربى فى المجالات ذات الصلة بعمل هذه الإدارات.

وكان المؤتمر قد إنعقد بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز فى مقر الأمانة العامة بتونس بمشاركة وفود تمثل إدارات الأحوال المدنية فى الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر إلى إعداد تصور أولى لبطاقة هوية نموذجية، وإلى إعداد دليل بالتقنيات المستخدمة فى مجال تزوير الوثائق.

ووافق المؤتمر على التصور العربى الموحد لمفاهيم ودلالات الرقم (الوطنى – القومى) فى صيغته المعدلة، وطلب تعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه.

وأوصى المؤتمر بتبادل التجارب فى مجال تسيير العمل فى إدارات الأحوال المدنية وإسهامات هذه الإدارات فى مكافحة الإرهاب بين الدول العربية تعميمًا للفائدة.

وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدًا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.