موقع "يوتيوب" يحطم أحلام إيهاب توفيق للمرة الثانية

القاهرة_عمرو رضا

تدخلت إدارة موقع الفيديو الشهير يوتيوب للمرة الثانية في أقل من اسبوع، بحذف أغنيات الألبوم الجديد للمطرب المصري ايهاب توفيق، بدعوى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وبعكس المرة الأولى فشل توفيق في استعادة بث الأغنيات بأرقام المشاهدة القديمة التى تجاوزت الملايين الخمسة، كما فشل في معرفة "صاحب البلاغ".

المطرب المصري العائد لإصدار ألبومات غنائية بعد فترة غياب طويلة يصادف الكثير من سوء الحظ، فقد واكب الدعاية الأولى لألبوم "كل يوم يحلو" ظهور تسريبات إدانته بتهمة النصب على الجمهور بالترويج لمنتج طبي يدعي علاج مرض السكر، ثم فوجىء بحملة سخرية غير معتادة من الموديل التى شاركته الكليب الرئيسي للألبوم، وبعدها حذف الكليب من موقع اليوتيوب بسبب شكوى ادعت أن فكرة تصويره مسروقة، ونجح في استعادته بأرقام المشاهدة السابقة، وبالأمس فوجىء بحذف الألبوم كاملا بسبب شكوى مماثلة.

إيهاب رفض اتهام شركة الانتاج السابقة "مزيكا" بالتسبب فى كل هذه المتاعب ردا على فسخ تعاقده معها والانتقال لشركة أخرى، مؤكدا أنه كلف فريقا قانونيا بالتواصل مع إدارة اليوتيوب لمعرفة "أعداء النجاح" وفضح اسمائهم خلال 48 ساعة فقط، مؤكدا في اتصال مع "سيدتي نت" أن هؤلاء لا يريدون سوى هدم النجاح الذي يصنعه، وانعكس على نجاح الألبوم بعد طرحه في فترة قصيرة.