جورج كلوني وزوجته يجمعان التبرعات

شارك النجم العالمي جورج كلونيGeorge Clooney في حفل خيري أقيم بالقرب من منزله في بحيرة كومو في إيطاليا .

ورافقت المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين زوجها في الحفل، متألقة بفستان أبيض منWilliam Vintage .

وقد جاءت هذه الصور كدليل قاطع على أنّ خبر حمل أمل مجرد شائعة، إذ أنّ أيّاً من عوارض الحمل لم تظهر عليها.

وجاء الحفل لجمع التبرعات من أجل منطقة دارفور التي ابتليت بفظائع تمس بحقوق الإنسان .

يذكر أن وسائل إعلام أجنبية كانت قد ذكرت أنّ أمل علم الدين حامل بطفلها الأوّل، ونقلت عن مصدر مقرّب من أمل أنّها سعيدة جداً بالحمل...

وأضاف المصدر أنّ أمل، البالغة من العمر 38 عاماً، تنتظرمرورالثلاثة أشهرالأولى لتعلن بشكل رسمي حملها من زوجها النجم البالغ من العمر 55 عاماً.

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