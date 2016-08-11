ديميت أوزديمير تخطف قلوب الأتراك وتهزم أشهر النجمات بهذا المسلسل

في ثاني بطولاتها في مسلسل "رقم 309" مع الممثل الشاب فرقان بلالي بعد نجاحها في مسلسل "رائحة الفراولة" المعروف عربياً باسم "صدفة" الذي يعرض حاليا على قناة mbc1، تفوقت الممثلة التركية الحسناء ديميت أوزديمير على منافساتها الممثلات الشابات بتحقيق مسلسلها الجديد المركز الأول الأعلى في نسبة المشاهدة الأسبوعية.

ويعد شريكها ببطولته فرقان بلالي السيء الحظ سابقاً في الريتنغ بمسلسلات عديدة، محظوظاً بالعمل معها حيث انسجما معاً من أول حلقة، وحققاً حضوراً شعبياً لدى الجمهور التركي يوم عرض المسلسل مساء كل أربعاء.

وقد أثار نجاح ديميت علامات التعجب والإستفهام لتفوقها على الممثلة الشابة هاندة أرتشيل الذي جاء مسلسلها "الحب لا يفهم من الكلام" في المركز الثاني مساء الأربعاء 3 آب 2016 بعد تقدمه في الريتنغ في الأسابيع الأخيرة عكس حلقاته الأولى التي فشلت في جذب المشاهدين الأتراك.

وقد شهد عام 2015-2016 تراجع الممثلات الشهيرات الواسعات الشعبية مثل بيرين سات وتوبا بويوكستون ومريم أوزيرلي عن المراكز الأولى في نسبة المشاهدة لصالح الممثلات الجديدات الصاعدات في أولى بطولاتهن، ألتشين سانغو في (حب للإيجار)، وهاندة أرتشيل في (بنات الشمس)، وديميت أوزديمير في (رائحة الفراولة- صدفة)، وتكرر نجاحها المتقدم ذاته في مسلسلها الكوميدي الرومانسي الجديد المفضل لدى فئة الشباب (رقم 309).

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي