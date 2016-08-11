موقع عبرى يروج لشائعة انسحاب إسلام الشهابى أمام نظيره الإسرائيلى بالأولمبياد

أعد موقع "واللا" الإسرائيلى تقريراً مطولاً عن اللقاء الذى سيجمع مساء غدا الجمعة، لاعب الجودو الإسرائيلى"أورى ششون" بنظيره المصرى "إسلام الشهابى" ضمن منافسات أولمبياد ريو ودى جانيرو المقامة حاليا فى البرازيل، حيث روج الموقع لشائعة انسحاب إسلام من اللعب، رغم التأكيد أكثر من مرة أن اللاعب المصرى سيكون فى الموعد المحدد للقاء.

وزعم الموقع الإسرائيلى أنه من المتوقع أن ينسحب المصرى من أمام الإسرائيلى، قائلاً إن ذلك سيتيح له الفرصة للصعود للأدوار الأخرى، حيث جرت العادة أن يعتقد اللاعبون المصريون والعرب أن اللقاءات التى تجمعهم بأنها نوعا من أنواع التطبيع المرفوض مع إسرائيل، على حد قول الموقع.

وأوضح الموقع الإسرائيلى، أن انسحاب المصرى سيكون مفيد جداً للاعب الإسرائيلى، حيث الانسحاب سيضع اللاعب الإسرائيلى فى موقف يمكنه من الحصول على ميدالية فى الأولمبياد، زاعماً أن اللاعب المصرى مهدد بسحب الجنسية إذا ما وافق على اللعب مع الإسرائيلى "ششون"، حسب تعبير الموقع.

ومن جانبه، قال مدرب اللاعب الإسرائيلى، أنه غير معنى بكل هذه الضوضاء المحيطة باللاعب المصرى سواء انسحب أو بقى، وإنما ما يهمه هو صعود اللاعب الإسرائيلى للأدوار الأخرى.