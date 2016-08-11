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الإمارات تحقق المركز الأول فى عائدات السياحة بالشرق الأوسط لعام 2015

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الإمارات تحقق المركز الأول فى عائدات السياحة بالشرق الأوسط لعام 2015 الإمارات تحقق المركز الأول فى عائدات السياحة بالشرق الأوسط لعام 2015

الإمارات العربية

 

أفادت منظمة السياحة العاملة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بأن السوق الإماراتى استحوذ على 29.5 % من إجمالي الإيرادات السياحية في منطقة الشرق الأوسط، بعائدات بلغت 54 مليار دولار أمريكى.

وبلغة نفقات سياح دولة الإمارات حوالى 16.038 مليار دولار، مسجلة نمو بنسبة 14.8%، مقارنة بعام 2014، والتى بلغت قيمة النفقات 13.969 مليار دولار، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وأشارت المنظمة، أن أعداد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط نمت بنسبة 2 %، خلال العام الماضي، وزاد عدد الزوار مليوناً، ليصل العدد الإجمالي إلى 53 مليون زائر.

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