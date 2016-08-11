الإمارات تحقق المركز الأول فى عائدات السياحة بالشرق الأوسط لعام 2015

أفادت منظمة السياحة العاملة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بأن السوق الإماراتى استحوذ على 29.5 % من إجمالي الإيرادات السياحية في منطقة الشرق الأوسط، بعائدات بلغت 54 مليار دولار أمريكى.

وبلغة نفقات سياح دولة الإمارات حوالى 16.038 مليار دولار، مسجلة نمو بنسبة 14.8%، مقارنة بعام 2014، والتى بلغت قيمة النفقات 13.969 مليار دولار، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأشارت المنظمة، أن أعداد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط نمت بنسبة 2 %، خلال العام الماضي، وزاد عدد الزوار مليوناً، ليصل العدد الإجمالي إلى 53 مليون زائر.