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ناشط حقوقي: 17 دولة تعاني من قلة الغذاء

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ناشط حقوقي: 17 دولة تعاني من قلة الغذاء ناشط حقوقي: 17 دولة تعاني من قلة الغذاء

الناشط الحقوقي _ فوزي السمهوري

قال الناشط الحقوقي الدكتور، فوزي السمهوري، إن انعدام الأمن الغذائي في أكثرمن 17 دولة، بحسب تقارير الأمم المتحدة، جاء جراء الصراعات المسلحة التي تخوضها عدة دول، موضحًا أن مثل هذه النزاعات تؤدي للكثير من الأزمات لكل المدنيين بشكل خاص.

وأضاف السمهوري خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية منى بلهيم، أن كل الاتفاقيات الدولية نصت علي ضرورة حماية هؤلاء المدنيين، والنازحين أو اللاجئين خارج حدود بلدانهم.

وأوضح السمهوري، أن جراء تلك الصراعات تأثرت حياتهم بشكل عام، لاسيما المواد الغذائية، وكذلك فرض الحصار علي بعض المناطق، مما حرم سكانها من المياه التي هي أساس فى الزراعة.

ولفت السمهوري، إلى أن المسؤولية لا تتحملها منظمة الفاو فقط، ولكن كل مؤسسات المجتمع الدولي الذي صاغ تلك الاتفاقيات لحماية المدنيين، ومنها علي سبيل المثال اتفاقية جنيف، والاتفاقية الدولية لحماية المدنيين.

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