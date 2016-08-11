توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً حاراً بوجه عام ومغبراً أحياناً على بعض المناطق ويكون غائماً جزئياً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية وقد يصاحبها سقوط الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط مع تواجد السحب تكون مثيرة للأتربة وتتدنى الرؤية الأفقية وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و24 دقيقة صباحا وعند الساعة السابعة و 58 مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 47 31 80 20 .

> دبي 46 34 70 15 .

> الشارقة 46 29 65 10.

> عجمان 45 30 70 15.

> أم القيوين 45 31 65 15 .

> رأس الخيمة 44 29 60 10 .

> الفجيرة 40 33 75 30.

> العين 46 33 50 15 .

> ليوا 46 27 80 10 .

> الرويس 44 32 80 15 .

> السلع 43 32 85 25.

> دلما 42 30 80 35 .

> طنب الصغرى 39 32 85 40 .

> طنب الكبرى 39 32 85 40 .

> أبوموسى 40 33 80 35.