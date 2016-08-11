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طيران الجيش العراقى يدمر رتلا يضم 18 سيارة لتنظيم (داعش) فى ديالى

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طيران الجيش العراقى يدمر رتلا يضم 18 سيارة لتنظيم (داعش) فى ديالى طيران الجيش العراقى يدمر رتلا يضم 18 سيارة لتنظيم (داعش) فى ديالى
بغداد /أ ش أ/

دمر طيران الجيش العراقى اليوم الخميس رتلا لتنظيم (داعش) الإرهابى يضم 18 سيارة محملة بالأسلحة والمواد المتفجرة شمالى قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقى العراق.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية نصير نورى أن طيران الجيش دمر السيارات محملة بالأسلحة وبراميل تحوى مواد متفجرة ودراجة نارية تابعة لداعش فى منطقه حاوى العظيم بديالى.

 

من جهة أخرى، أكد قائد الفوج التاسع بحشد عشائر الأنبار العقيد خلف الجليباوى اليوم اعتقال أحد قيادات تنظيم الخطرة غربى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار.

 

وأوضح الجليباوى فى تصريح صحفى اليوم أن قوات الحشد تمكنت من القبض على الإرهابى باسم رشيد حمادى العليانى بعد مداهمة منزله فى منطقة حى التأميم غربى الرمادى، مشيرا إلى أن الإرهابى مارس كل أنواع الجرائم بحق أهل وعوائل الأنبار.

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