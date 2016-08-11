رئيس هيئة السد العالي: فيضان النيل هذا العام مبشر ولدينا خطة للتعامل معه

بدأت الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان تنفيذ سلسلة من الإجراءات الخاصة لتأمين منشآت السد العالي وخزان أسوان لمواجهة أي ارتفاعات كبيرة في منسوب مياه الفيضان في بحيرة ناصر خلف السد العالي.

وأكد رئيس الهيئة المهندس أحمد فؤاد، في تصريح له اليوم الخميس، أن الهيئة جاهزة تماما للتعامل مع مناسيب المياه القادمة من السودان عبر مجرى نهر النيل، وأن الأوضاع مؤمنة تماما بالنسبة للسد العالي وخزان أسوان نظرا للسيناريوهات التي تم وضعها قبل بداية موسم الفيضان أو السنة المائية الجديدة مع بداية شهر أغسطس الحالي.

وقال إن الفيضان مبشر تماما هذا العام وأنه عوض المخزون المائي لبحيرة ناصر حتى الآن، لافتا إلى أن الهيئة لديها خطة كاملة لمواجهة أي احتمالات أو ظروف طارئة في حال امتلاء البحيرة بالمياه إلى الحد الأقصى.

وأضاف أن مفيض توشكى جنوب بحيرة ناصر ومفيض الطوارئ بالسد العالي قادران على مجابهة أي احتمالات متوقعة أو غير متوقعة لمناسيب مياه الفيضان القادمة واستقبال أي تصرفات زائدة من المياه، خاصة مفيض توشكى المصمم لاستيعاب أكثر من 340 مليون متر مكعبا/يوم من المياه فضلا عن وجود 4 منخفضات تابعة لمفيض توشكى قادرة على استقبال كميات إضافية من المياه، مشيرا إلى أن مفيض الطوارئ بالقرب من جسم السد العالي جاهز أيضا لاستقبال أية كميات زائدة من المياه في حالة الطوارئ.