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ماهينور المصرى تنهى إجراءات خروجها من السجن بمديرية أمن الإسكندرية

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ماهينور المصرى تنهى إجراءات خروجها من السجن بمديرية أمن الإسكندرية ماهينور المصرى تنهى إجراءات خروجها من السجن بمديرية أمن الإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز

تنهى الناشطة السياسية ماهينور المصرى، الآن، إجراءات خروجها من السجن من داخل قسم شرطة المنتزه أول وفى طريقها لمديرية أمن الإسكندرية.

 

كانت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، قضت بقبول استئناف المتهمة ماهينور المصرى، من حيث الشكل وفى الموضوع، بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه عن التهم جميعاً، للارتباط والمصاريف الجنائية، وكانت مهينور قد قضت مدة تزيد عن السنة فى القضية.

 

ترجع وقائع الدعوى لتجمهر المتهمة وآخرين، نهاية العام الماضى، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، منظمين مظاهرة بدون ترخيص أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد.

 

واتهمت النيابة العامة المتهمة بتنظيم مظاهرة، والاشتراك فيها بغير ترخيص من الجهات المختصة، والتجمهر وحمل أسلحة بيضاء، عبارة عن حجارة وإتلاف سيارتى شرطة وإصابة مجند شرطة أثناء قيادة إحدى السيارات.

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