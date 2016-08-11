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رئيس أوكرانيا يسعى لمحادثات مع بوتين وزعماء غربيين

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رئيس أوكرانيا يسعى لمحادثات مع بوتين وزعماء غربيين رئيس أوكرانيا يسعى لمحادثات مع بوتين وزعماء غربيين

الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو يوم الخميس إنه يرغب في التحدث مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من زعماء الغرب مع تصاعد التوتر بين كييف وموسكو.

وبحسب رويترز اتهم بوتين كييف يوم الأربعاء باستخدام أساليب إرهابية لزعزعة استقرار شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. وقالت روسيا إنها أحبطت محاولتين أوكرانيتين مسلحتين لإدخال مخربين إلى شبه الجزيرة في حين نفت كييف الاتهامات.

وقال بوروشينكو إنه طلب من وزير خارجيته ترتيب محادثات هاتفية مع بوتين والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

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