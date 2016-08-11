طارق الفطاطري يعتذر عن رئاسة قطاع الأخبار بقناة cbc اكسترا

كتبت – إنجي لطفي

اتفق الإعلامي طارق الفطاطري، مع إدارة مجموعة سي بي سي، اليوم الخميس، على إرجاء تنفيذ العرض المقدم له للعمل رئيسًا لقطاع الأخبار في سي بي سي إكسترا إلي مرحلة مقبلة، لرغبتة في التفرغ لمشروع إعلامي جديد والتزامه مع مؤسسات عربية لتقديم خدمات استشارية، وأعمال تنفيذية تتطلب منه تفرغًا، وسفرًا منتظمًا في مهام خارج مصر حسبما علمت «ONA» من مصادرها.

وأضافت المصادر لـ«ONA» أن الاتفاق تم بين محمد هاني رئيس مجموعة قنوات سي بي سي مع “الفطاطري” علي استمرار التواصل بينهما، لتنفيذ أعمال مشتركة في المرحلة المقبلة في إطار خطة التوسع الني تخطط لها المجموعة على المستويين المحلي والاقليمي.

وتوجه “الفطاطري” بالشكر لرئيس سي بي سي على عرضه القيم وثقتة، معربًا عن أمله في العمل مع المجموعة مستقبلًا.