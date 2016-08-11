هكذا تتقن ارتداء "البلايزر" مع الجينز

يفضل عديد من الرجال ارتداء التنسيقات البسيطة بأسلوب "سمارت كاجوال" حيث لا يتقيدون بالقطع الرسمية، ويمكنهم الظهور بها في كل المناسبات من اجتماعات العمل وحتى الإطلالات اليومية. في هذا الموضوع نقدم لك عزيزي الرجل نصائح مختصرة حول كيفية ارتداء هذه الإطلالات.

- يعتمد اختيار "البلايزر" على التصميم واللون، إذ يجب أن تبحث عن تصميم بسيط وأقرب من الأسلوب العصري أكثر من الإطلالات الرسمية، ليعطيك إطلالة بسيطة وعملية في الوقت نفسه.

- ننصحك باختيار "بلايزر" بصف أزرار واحد ليعزز الإطلالة العصرية التي تأمل فيها، حيث إن الجاكيتات الرسمية ذات الأزرار المزدوجة تميل إلى التنسيقات الرسمية.

- عند اختيار الجينز عليك أن تولي اهتماماً كبيراً بالمقاس المناسب، إذ لا يجب أن يكون الجينز واسعاً أو ضيقاً أو طويلاً، ابحث عن البنطلون الذي يناسب قياسك تماماً.

- الجينز الأزرق الداكن والأسود هو الأنسب لهذه الإطلالات، أما للإطلالات الصيفية فننصحك باختيار الجينز الملون مثل الأخضر والأحمر.

- بالنسبة إلى الإكسسوارات ننصحك باختيار أحذية جلدية بتصاميم رسمية أنيقة لتكتمل إطلالتك بأسلوب "سمارت كاجوال" الأنيق.

شاهد الصور أعلاه واستوحِ منها ما يناسب إطلالتك.