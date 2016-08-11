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كيم كارداشيان تتجه لارتداء القمصان القطنيّة في أحدث إطلالاتها

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الخميس 11-08-2016 09:45

لم تكن كيم كارداشيان Kim Kardashian ممن يتبعون الموضة الدارجة يوماً، بل كانت ممن يضعونها ويرسمون خطوطها البارزة. وقد شاهدناها ترتدي القميص القطني العادي في تنسيقات جريئة و لافتة خلال الأيام السابقة .
في الإطلالة الأولى، ارتدت كيم قيمصاً قطنياً واسعاً مع سروال ضيّق قصير في إطلالة يومية بسيطة، في الوقت التي حرصت على أن تبرز منحنياتها الشهيرة، فارتدت مشدّ أسود فوقه مع صندل بكعب عالِ. أما في الإطلالة الثانية، في حفل أقامته أختها كايلي جينر Kylie Jenner بمناسبة عيد ميلادها، ارتدت قميصاً قطنياً واسعاً باللون الأبيض مع مشدّ من نفس اللون، من جيفينشي Givenchy، ثمّ نسّقته مع جاكيت من الدينم الفاتح، كما عادت من جديد للقمصات القطنيّة، التي ارتدت آخرها ليلة البارحة، حين حرصت على أن تعطيه اللمسة الدراميّة التي يحتاجها، فارتدت معه "بوت" طويلاً برباط يرتفع حتى الفخذ.
كما ظهرت كيم في بعض الإطلالات الجريئة، في مناسبات مختلفة، كما في حالة الفستان القطني الضيّق، الذي ارتدته مع "بوت" طويل من الدينم. وقد ارتدت قميصاً آخر مع تنورة حريريّة جذابة مؤخّرا.
هل فقدت كيم اهتمامها بالأزياء الراقية حتى أصبحت ترتدي القمصان القطنيّة أكثر من غيرها؟ شاهدي إطلالاتها، و شاركينا برأيك.

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سيدتي