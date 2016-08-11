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حصاد #في_الأولمبياد - اليوم الخامس.. تألُّق عربي وفرحتين مصريتين

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استمرت مُنافسات دورة الألعاب الأوليمبية الثامنة والعشرين بريو دي جانيرو لليوم الخامس على التوالي.

وشهد هذا اليوم العديد من التتويجات العربية، كانت أبرزها فرحة مصرية مزدوجة، وذلك ضمن مُنافسات عدة أُقيمت في أكثر من وشهدت تتويجات بأكثر من ميدالية.

ونستعرض لكم أبرز ما حدث في أُمسية الأربعاء في هذا التقرير.

الجُمباز

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بداية التتويجات كانت من خلال مُنافسات الجمباز الفردي للرجال، حيث تُوجت اليابان بذهبية جديدة كانت من نصيب "كوهي يوشيمورا"، واكتفى الأوكراني "أوليج فارناييف" بالفضة، بينهما كانت البرونزية من نصيب البريطاني "ماكس ويتلوك".

التجديف

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ثاني الفعاليات التي شهدت تتويجًا كانت مُسابقة فردي قارب الـ "كاياك" للرجال.

وكانت الذهبية بريطانية من نصيب "جوزيف كلارك"، وذهبت الفضية إلى السلوفيني "بيتر كاوزر"، وتمكن التشيكي "جيري برسكافيتش" من اقتناص البرونزية.

الغطس

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واستمرت تتويجات مُسابقات الغطس لليوم الرابع على التوالي.

حيث تُوج الثنائي البريطاني "جاك لاوفر" و"كريس ميرز" بذهبية القفز المزدوج من 3 أمتار. وحصدت الولايات المتحدة الفضية عن طريق الثنائي "سام دورمان" و"مايك هيكسون"، بينما أضافت الصين برونزية جديدة إلى رصيدها عن طريق الثنائي "يوان كاو" و"كاي قين".

المُبارزة

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واستمرت مُنافسات المبارزة لليوم الخامس حيث أُقيمت منافستين للرجال والسيدات.

وشهدت مُسابقة سلاح الفويل للسيدات تتويجًا ببرونزية عربية تونسية لإيناس بوبكري، التي افتتحت مشوارها بعد الفوز على المصرية نورا محمد، قبل أن تستمر في المنافسة وتحصد البرونز بعد التفوّق على الروسية "آيدا شاناييفا".

بينما كانت الذهبية من نصيب الروسية الأُخرى "إنا دريجلازوفا" والتي تفوقت على الإيطالية "إليسا دي فرانشيسكا".

بينما شهدت مُنافسات سلاح السابري للرجال تتويجًا مجريًا بالميدالية الذهبية عن طريق لاعبها "آرون سزلاي"، والذي تفوق على الأمريكي "داريل هومر" في المباراة النهائية. بينما اقتنص الكوري الجنوبي "جونج هوان كيم" البرونز على حساب الإيراني "مُجتبى عبديني" الذي كان قريبًا من منح أُولى الميداليات لبلاده.

الجودو

استمرت مُنافسات الجودو لخامس الأيام، والتي احتوت على مُنافستين للرجال والسيدات كالعادة، في ليلة شهدت سيطرة يابانية على الذهبيات.

ذهبية السيدات في مُسابقة 70 كجم ذهبت إلى "هاروكا تاشيموتو" والتي تفوقت على الكولومبية "يوري ألفيار".

وذهبت البرونزية الأولى إلى الألمانية "لاورا كوش" التي تفوقت على الإسبانية "ماريا برنابيو". بينما كانت البرونزية الثانية من نصيب البريطانية "سالي كونواي" والتي تفوقت على النمساوية "برانديت جراف".

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بينما كانت ذهبية مُنافسات 90 كجم للرجال من نصيب "ماشو بيكر" الذي تفوق على الجورجي "فارلام ليبارتيلياني".

وذهبت البرونزية الأولى للصيني "زونزهاو شينج" الذي تفوق على المونغولي "أوتجونباتار لخاجفاسورن". بينما كانت الثانية من نصيب الكوري الجنوبي "دونغان جواك" الذي حقق الفوز على السويدي "ماركوس نيمان".

الرماية

وأُقيمت اليوم مُنافستين في الرماية.

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الأولى كانت مُسدس الهواء مسافة 50 متر للرجال، حيث تُوج الكوري الجنوبي "جون جوه جين" بالذهبية، وحقق الفيتنامي "زوان فين هوانج" الميدالية الثانية لبلاده خلال ريو 2016 حاصدًا الفضية. واكتفى الكوري الشمالي "سونج جوك كيم" بالبرونزية.

بينما شهدت مُنافسات الـ "تراب" المزدوج للرجال تتويجًا عربيًا كويتيًا بالميدالية الذهبية عن طريق "فهيد الدهفاني"، والذي حقق ثاني ميداليته الأوليمبية تاريخيًا بعد برونزية سيدني 2000.

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المؤسف في الأمر أنه لم يُرفع علم بلاده ولم يُعزف النشيد الوطني، نتيجة تجميد اللجنة الأوليمبية الكويتية من طرف اللجنة الأوليمبية الدولية بسبب التدخل الحكومي. ورُفع العلم الأوليمبي وعُزف النشيد الأوليمبي عوضًا عنه.

وذهبت الفضية إلى الإيطالي "ماركو إينوسينتي"، بينما ذهبت البرونزية إلى البريطاني "ستيفن سكوت".

تنس الطاولة

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مُنافسات تنس الطاولة شهدت في اليوم الخامس أول مراسم لتوزيع الميداليات لفردي السيدات.

وتُوجت الكورية الشمالية "سونج كيم" بالبرونزية بعدما تفوقت على اليابانية "آي فوكوهارا" بنتيجة 4-1 في الأشواط.

وسيطرت الصين على الذهبية والفضية. حيث فازت "نينج دينج" على مواطنتها "زياوزيا لي" في مباراة مثيرة بنتيجة 4-3 في الأشواط.

رفع الأثقال وفرحة مصرية

خلال مُنافستي الأربعاء في رفع الأثقال، تمكنت مصر من حصد ميداليتين اكتستيا بالبرونز.

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الأولى كانت عن طريق صاحبة الـ18 ربيعًا سارة أحمد، والتي حملت إجمالي مجموع أوزان 255 كجم في مُسابقة 69 كجم للسيدات، أقل بـ 4 كيلوجرامات فقط عن الكازخستانية "زازيرا زاباركول" والتي حصدت الفضية. بينما كانت الذهبية من نصيب الصينية "يان مي زيانج" والتي رفعت إجمالي أوزان 261 كجم.

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البرونزية الثانية كانت لمحمد إيهاب في وزن 77 كجم للرجال، حيث رفع إجمالي أوزان 361 كجم.

وشهدت المُنافسة على الذهبية تنافُسًا رائعًا شهد كسرًا أسطوريًا للرقم العالمي في النتر من قبل اللاعبي الكازخستاني "نيجات رحيموف" الذي رفع 214 كجم كاسرًا الرقم القديم 210 كجم، ليصبح مجموعة ما رفعه من أوزان 379 كجم.

تلك الفرحة بميداليتين مصريتين في يوم واحد تعود بذاكرتنا إلى أوليمبياد أثينا 2004، عندما حقق كرم جابر ذهبية المصارعة بالإضافة إلى برونزية تامر بيومي في التايكوندو في اليوم نفسه.

إلا أن فرحة اليوم قد تكون مُضاعفة بسبب النتائج الطيبة التي حققها مُنتخبا اليد والطائرة في سهرة الأمس.

وكانت منتخب مصر لكرة اليد قد فاز على السويد بنتيجة 26-25، كما فاز منتخب الكرة الطائرة على كوبا بثلاثة أشواط نظيفة في سهرة الثلاثاء.

كرة القدم

شهدت مُنافسات كرة القدم للرجال مُفاجئتين كبيرتين.

الأولى كانت خروج المكسيك حاملة اللقب من دور المجموعات بعد خسارتها أمام كوريا الجنوبية، التي صعدت مع ألمانيا عن المجموعة الثالثة، بنتيجة 1-0.

ولم تجد ألمانيا صعوبة في تحقيق التأهل بعد الفوز على جزر فيجي بعشرة أهداف نظيفة.

المفاجأة الثانية كانت خروج الأرجنتين من المجموعات كذلك بعدما تعادلت مع الهندوراس، التي صعدت مُتفوقة عليها بفرق الأهداف، بهدف لكل فريق.

وتعادلت الجزائر إيجابيًا بنتيجة 1-1 في آخر مواجهاتها مع البرتغال، التي ضمنت الصعود مُسبقًا، لتتذيل ترتيب المجموعة الرابعة.

كرة السلة

شهدت مُنافسات كرة السلة للرجال مواجهة صعبة للولايات المتحدة مع أستراليا.

ورغم تفوق أستراليا بفارق 5 نقاط مع نهاية الشوط الأول، إلا أن الولايات المتحدة تمكنت من قلب الطاولة وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 98-88.

وحققت فرنسا فوزها الأول على صربيا بصعوبة بالغة بنتيجة 76-75 بعد هزيمتين سابقتين.

جدول الميداليات

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بفضل ذهبية تنس الطاولة، تساوت الصين مع الولايات المتحدة في عدد الذهبيات، إلا أن الأخيرة تتفوق في إجمالي عدد الميداليات الذي قد يتعزز مع مُنافسات السباحة التي تُقام في السهرة.

وتستمر اليابان في التألق وتحل ثالثة، بينما تُعد المجر أفضل الدول الأوروبية في الجدول بحلولها رابعة مع تعزيز رصيدها بذهبية المُبارزة لهذا اليوم، بينما تراجعت أستراليا للمركز السابع.

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وتحل مصر حاليًا في المركز الـ 42 في جدول الميداليات بعد التتويج ببرونزيتين.

وتتفوق مصر على عدة دول كإسبانيا وبولندا والبرتغال.

وتُعد مصر الأول عربيًا رغم تحقيق الرياضية الكويتي فيد الديحاني لميدالية ذهبية، إذ أن الديحاني يشارك في الدورة تحت العلم الأولمبي وليس ممثلا للكويت.

وتتفوق مصر على تونس والإمارات التي حقق كل منهما برونزية إلى الآن. وتُعد كذلك الثانية إفريقيًا مُتفوقةً على تونس وخلف جنوب إفريقيا التي تتفوق بفضيتين في السباحة.

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