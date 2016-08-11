خبر في الجول - الزمالك يراقب نجم انتصار زيسكو على الأهلي

قام أحد وكلاء اللاعبين بلفت نظر مسؤولي الزمالك من أجل متابعة اللاعب كلاتوس تشاما لاعب زيسكو يونايتد الزامبي والذي سيواجه الأهلي الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيتابع اللاعب في المباراة تحسبا لوضعه ضمن الحسبان للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد هذا اللاعب هو الثاني الذي يتم عرضه على الزمالك بعد يانيك زاكري نجم أسيك ميموزا الإيفواري.

وكان تشاما هو صاحب الهدفين الثاني والثالث في شباك الأهلي بلقاء الذهاب الذي حسمه فريقه 3-2 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويجهز الزمالك حاليا بدائل في حالة الاستقرار على رحيل إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق الذي لم يقدم المردود المنتظر حتى الآن، أو في حالة رفض معروف يوسف للتجديد.