مقتل سعودية على الحدود اليمينة السعودية

شنت طائرات التحالف العربى بقيادة السعودية الخميس غارات جديدة على منطقة العاصمة اليمنية التى يسيطر عليها الحوثيون فيما قتلت سعودية على الحدود بنيران مصدرها اليمن.

واستهدفت الغارات الجوية فى الصباح قاعدة الديلمى الجوية المتاخمة لمطار صنعاء المغلق لليوم الثالث على التوالى والمدرسة الحربية ومواقع اخرى فى العاصمة، بحسب وكالة "سبأ" التى يسيطر عليها المتمردون.

واكدت مصادر عسكرية موالية للحكومة أن الغارات استهدفت المواقع العسكرية للحوثيين وحلفائهم، انصار الرئيس السابق على عبد الله صالح.

لكن وكالة "سبأ" اكدت خلافا لذلك اصابة منازل باضرار مشيرة إلى غارات أخرى فى محافظة صعدة، معقل المتمردين فى شمال اليمن قرب الحدود مع السعودية.

وفى القطاع الغربى من الحدود، قتلت سعودية بنيران مصدرها اليمن، وفقا للدفاع المدنى السعودى الذى اكد ايضا اصابة سعودية اخرى بجروح بالاضافة إلى ستة اخرين.

وليل الاربعاء، اكد الدفاع المدنى السعودى مقتل شخص فى محافظة جازان واصابة سبعة، بينهم اربعة اطفال، بقصف مصدره الاراضى اليمنية.

وفى شمال شرق صنعاء، استمرت الاشتباكات الخميس بين القوات الموالية والمتمردين.

وقال المتحدث باسم القوات الموالية للحكومة هادى عبد الله لفراس برس أن 22 متمردا على الاقل واربعة من الموالين قتلوا خلال 24 ساعة فى منطقة نهم.

وأضاف أن 12 متمردا قتلوا فى غارة للتحالف العربى على قافلتهم فى قطاع ميدى، الاقرب إلى الحدود السعودية.

واندلعت المواجهات مجددا الثلاثاء الماضى بعد ثلاثة أيام من تعليق محادثات السلام التى رعتها الامم المتحدة فى الكويت لاكثر من ثلاثة اشهر بدون احراز تقدم ملموس.