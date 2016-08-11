أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل سعودية على الحدود اليمينة السعودية

Google+ Print
مقتل سعودية على الحدود اليمينة السعودية مقتل سعودية على الحدود اليمينة السعودية
صنعاء (أ ف ب)

 شنت طائرات التحالف العربى بقيادة الخميس غارات جديدة على منطقة العاصمة اليمنية التى يسيطر عليها الحوثيون فيما قتلت سعودية على الحدود بنيران مصدرها اليمن.

واستهدفت الغارات الجوية فى الصباح قاعدة الديلمى الجوية المتاخمة لمطار صنعاء المغلق لليوم الثالث على التوالى والمدرسة الحربية ومواقع اخرى فى العاصمة، بحسب وكالة "سبأ" التى يسيطر عليها المتمردون.

واكدت مصادر عسكرية موالية للحكومة أن الغارات استهدفت المواقع العسكرية للحوثيين وحلفائهم، انصار الرئيس السابق على عبد الله صالح.

لكن وكالة "سبأ" اكدت خلافا لذلك اصابة منازل باضرار مشيرة إلى غارات أخرى فى محافظة صعدة، معقل المتمردين فى شمال اليمن قرب الحدود مع السعودية.

وفى القطاع الغربى من الحدود، قتلت سعودية بنيران مصدرها اليمن، وفقا للدفاع المدنى السعودى الذى اكد ايضا اصابة سعودية اخرى بجروح بالاضافة إلى ستة اخرين.

وليل الاربعاء، اكد الدفاع المدنى السعودى مقتل شخص فى محافظة جازان واصابة سبعة، بينهم اربعة اطفال، بقصف مصدره الاراضى اليمنية.

وفى شمال شرق صنعاء، استمرت الاشتباكات الخميس بين القوات الموالية والمتمردين.

وقال المتحدث باسم القوات الموالية للحكومة هادى عبد الله لفراس برس أن 22 متمردا على الاقل واربعة من الموالين قتلوا خلال 24 ساعة فى منطقة نهم.

وأضاف أن 12 متمردا قتلوا فى غارة للتحالف العربى على قافلتهم فى قطاع ميدى، الاقرب إلى الحدود السعودية.

واندلعت المواجهات مجددا الثلاثاء الماضى بعد ثلاثة أيام من تعليق محادثات السلام التى رعتها الامم المتحدة فى الكويت لاكثر من ثلاثة اشهر بدون احراز تقدم ملموس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة