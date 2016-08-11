أهالي ديرب نجم بالشرقية يودعون شهيد الواجب بسيناء

شيع أهالى مركز ديرب نجم بالشرقية، اليوم الخميس، جثمان الشهيد المجند "محمد أشرف بدر" 21 عاما، الذى استشهد خلال تأدية واجبة الوطنى بسيناء، برصاص الغدر استهدفته بها العناصر الارهابية، وذلك فى موكب جنائزى مهيب .

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وخرج الجثمان من مسجد قرية أبومتنا مسقط رأس الشهيد يتقدمهم وجيه سعدون رئيس المدينة نائبا عن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ومأمور مركز الشرطة وعدد من قيادات القوات المسلحة وأهالى الشهيد .



>وأصيب أشرف بدر والد الشهيد، عامل زراعى، بحالة من الصدمة، مرددا "إنا لله وإن إليه راجعون"، " ابنى شهيد عند الله "، قائلا لـ"اليوم السابع" ابنى حاصل على دبلوم الثانوى الصناعى ثم تقدم لتأدية واجبه الوطنى فى الخدمة العسكرية وعندما تم توزيعه بشمال سيناء كان سعيدا، ولم يبد أى مشاعر للخوف فى أى لحظة وكان يتمنى أن ينال الشهادة وقد منحها له الله"، لافتا إلى أنه أصغر أبنائه وكان يستعد لخطوبته.