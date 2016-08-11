السعودية: إحباط محاولة تهريب 497 كيلو جراما من الحشيش المخدر

تمكن رجال حرس الحدود السعوديين بمنطقة جازان جنوب المملكة اليوم الخميس من إحباط محاولة تهريب 497 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمى لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربى أن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان رصدوا أشخاصا حاولوا الدخول للحدود السعودية فى حدود مسؤوليات قطاع الدائر، وتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتبادل إطلاق النار معهم.

وأشار إلى أنه تم ضبط 497 كيلو جراما من الحشيش المخدر، وتم إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية.