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إحالة مصرى سرق ساعات بـ50 مليون جنيه من سوق قطر الحرة للمحاكمة العاجلة

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إحالة مصرى سرق ساعات بـ50 مليون جنيه من سوق قطر الحرة للمحاكمة العاجلة إحالة مصرى سرق ساعات بـ50 مليون جنيه من سوق قطر الحرة للمحاكمة العاجلة
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، بإحالة  مصرى مقيم بقطر، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بسرقة 500 ساعة من السوق الحرة بقطر.

 

وكشفت تحقيقات كريم عرفان وكيل أول النيابة، أن المتهم "بيتر. أ" مصرى الجنسية يعمل بالسوق الحرة بدولة قطر، سرق 500 ساعة "رولكس" ثمنها 50 مليون جنيه، ومبالغ مالية أثناء عمله بالسوق الحرة، حيث أغلق كاميرات المراقبة حتى لا يتعرف عليه أحد وسافر من قطر إلى .

 

أبلغت السلطات القطرية الإنتربول المصرى الذى تمكن من القبض على المتهم، وتبين من التحريات أن المتهم كان ينوى بيع المسروقات فى معرض بدولة لبنان بالتنسيق مع مديره المباشر، وأمرت النيابة برئاسة المستشار محمد سلامة بتسليم المضبوطات إلى الشركة القطرية.

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مصر 365

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