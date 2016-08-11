مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم 129 مستوطنا يهوديا باحات المسجد الأقصى الخميس، عبر مجموعات متتالية وسط حراسات مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حراس المسجد الأقصى منعوا محاولات المستوطنين إقامة طقوس وصلوات تلمودية فى المسجد، واضطرت شرطة الاحتلال المرافقة إلى إخراج ثلاثة من المستوطنين وطردهم خارج المسجد.

فيما تصدى مصلون وطلبة مجالس العلم لهذه الاقتحامات والجولات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من ناحية أخرى أغلقت شرطة الاحتلال الاسرائيلى، الخميس، محاور الطرقات المؤدية إلى قرية الطور بالقدس المحتلة بحثا عن شخص طعن مستوطنا.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى، أجرت عمليات تفتيش بحثا عن شخص تزعم أنه طعن مستوطنا بواسطة مفك فى قرية الطور بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال، أصدرت بيانا أعلنت فيه إصابة مستوطن بجروح طفيفة نتيجة تعرضه للطعن من قبل شخص تزعم أنه لاذ بالفرار.