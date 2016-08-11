روسيا تتقدم بمشروع بيان لمجلس الأمن حول الوضع الإنسانى المتردى فى سوريا

أعلنت روسيا الخميس، أنها تقدمت بمشروع بيان إلى مجلس الأمن الدولى يدعو للتصدى لجميع جوانب الوضع الإنسانى المتردى فى سوريا. ويدعو مشروع البيان- حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية- إلى اتخاذ إجراءات فورية شاملة لمنع المقاتلين الأجانب من عبور الحدود ووقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى سوريا.

وطالب مشروع البيان الروسى بالتنسيق مع النظام السورى من أجل إيصال المساعدات، والرفع الفورى للحصار عن كل المدن السورية بما فى ذلك جميع مناطق حلب بغض النظر عن الطرف المسيطر، مؤكدا فى الوقت ذاته ضرورة نزع السلاح من المرافق الحيوية وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية.

ونص مشروع البيان الروسى على أن "أية مبادرة إنسانية يجب أن تعمل وفقا للمبادئ الإنسانية وأن تقودها الجهات الفاعلة المحايدة، ويجب أن تكون مضمونة من قبل جميع الأطراف وبشكل مستقل، كما ينبغى ضمان أن تكون حركة المدنيين طواعية بما فى ذلك الحق فى اختيار طريقهم والمقصد، إذا اختاروا الرحيل".

جدير بالذكر أن طائرات النظام السورى ونظيراتها الروسية كثفت استهدافها لمناطق سيطرة المعارضة المسلحة شمالى سوريا، بعد تمكن المعارضة من فك حصار النظام على مدينة حلب.