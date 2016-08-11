مارتن يول: أشخاص يحاولون دفعي للرحيل عن الأهلي

كتب – مراسل «ONA»

قال الهولندي مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي، إنَّه يتواجد في القاهرة من أجل هدفين أحدهم شخصي بالنسبة له، والهدف الآخر من أجل ناديه.

وأضاف يول في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زيسكو: “أحب مصر هذا البلد الرائع، هناك من يحاول إحباطي بنشر أخبار تجعلني غير سعيد في النادي وبالتالي يدفعني للرحيل”.

وتابع: “لن استمر في منصبي إذا شعرت أنني غير سعيد في الأهلي”.

وأكد: “أنا هنا من أجل بناء فريق قوي للأهلي وإعادة هيكلة منظومة كرة القدم، أتمنى من الجميع مساعدتي”.

أما عن مواجهة زيسكو غدًا والتي تأتي عقب الهزيمة في الديربي أمام الزمالك وخسارة لقب كأس مصر، قال يول: “زيسكو ليس مثل الزمالك، لكن علينا تدارك الأخطاء”.

وعن موقف المصابين قال يول: “لازلنا نترقب موقف الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان، نمتلك عدة إصابات بسبب ضغط المباريات، لو لم يلحق الثنائي باللقاء سنسعي لتجهيز البديل”.

وواصل: “ننتظر مؤازرة الجماهير في المباراة الحاسمة من أجل المنافسة على التأهل للمربع الذهبي”.

وتابع: “لم أكن راضيًا عن مواجهة الذهاب أمام زيسكو في زامبيا، عانينا من أخطاء فنية تسببت في هدف، وخطأ تحكيمي تسبب في هدف آخر”.

وعن سبب عودة شريف إكرامي لقائمة الفريق استعدادًا لمواجهة زيسكو، أوضح يول “محمد الشناوي ليس مقيدًا في قائمتنا الإفريقية، لذا فمن الطبيعي استدعاء إكرامي”.