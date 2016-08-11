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ماذا تطعمين مولودك في الشهر الرابع؟

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الخميس 11-08-2016 13:39

تعتبر تغذية المولود منذ الشهر الرابع واضحة أكثر، فالأمهات يعرفن الكثير مما يجب عليهن اتباعه، وللإيضاح أكثر التقت «سيدتي وطفلك» بالدكتور منتصر الفرا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة واستعرضت معه خطوات تغذية الطفل في الشهر الأول منذ اليوم الأول والممنوع والمسموح في تغذيته.

• أصبحت قادرة على معرفة أن طفلك يتغذى بشكل جيد عن طريق انتظام تبوله وتبرزه وزيادة وزنه بشكل طبيعي مع المتابعة مع الطبيب
• نبدأ في اليوم الأول من الشهر الرابع بإعطاء الطفل مسحوق الحبوب الجاهز المتوفر في الصيدلية مع اتباع الإرشادات
• يجب ألا تكون الوجبة المعدة غليظة القوام لأنك ستقدمينها له بالملعقة
• يقدم للطفل اللبن الزبادي القليل الدسم بكمية قليلة جداً مرة في الأسبوع


• يمكنك التنويع بين الأكل الخارجي وحليب الأم أو الحليب الصناعي كالتالي:


1. في الصباح أول رضعة تكون حليب الأم أو الحليب الصناعي فقط.
2. بعد أربع ساعات يمكنك تقديم الرضاعة سواء طبيعية أو صناعية مع ملعقة أو ملعقتين من مسحوق الحبوب الجاهز ويجب أن يكون ليناً مثل السحلب، ويمكن أن تستبدل الحبوب الجاهزة بالأرز المطحون والمطبوخ في البيت أفضل.
3. بعد أربع ساعات قدمي له وجبة رضاعة كاملة ومشبعة.
4. في العصر قدمي له الرضاعة مع عصير برتقال غير مخفف.
5. في الليل وجبة رضاعة مشبعة وخالصة سواء من حليب الأم أو الحليب الصناعي.


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سيدتي