إسبانيول يتعاقد مع الأرجنتيني ديميكيليس

(إفي): أعلن نادي إسبانيول الإسباني عن تعاقده رسميا اليوم مع المدافع الأرجنتيني المخضرم مارتين ديميكيليس لموسم قادم ليصبح بذلك اللاعب السادس الذي ينضم للـ"بلانكي أزول" تحت قيادة كيكي سانشيز فلوريس.

وسيدعم ديميكيليس، الذي لم يكن يرتبط بأي ناد بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية يونيو الماضي، الخط الخلفي للفريق نظرا لما يتمتع به من خبرة كبيرة، وذلك في حالة اجتيازه الكشف الطبي الخاص، وذلك وفقا لما أعلنه النادي.

وتعتبر هذه هي التجربة الثالثة للاعب الدولي السابق، 35 عاما، في الليجا الإسبانية بعدما لعب لموسمين ونصف في صفوف مالاجا (منذ يناير عام 2011 وحتى يونيو عام 2013)، قبل أن ينتقل لأتليتكو مدريد في عام 2013 ولكنه لم يخض أي لقاء معه.

ولن يأخذ اللاعب، الذي حط الرحال لأوروبا منذ 13 عاما عبر بوابة بايرن ميونيخ الألماني قادما من ريفر بليت، مكانا في قائمة اللاعبين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي لأنه يحمل جواز سفر إيطالي.