كالياري يتعاقد مع التشيلي إيسلا

(إفي): أعلن نادي كالياري الإيطالي، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عن تعاقده رسميا مع المدافع التشيلي ماوريسيو إيسلا، قادما من صفوف يوفنتوس، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأفاد النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "ماوريسيو إيسلا ينضم رسميا لكالياري. اللاعب الذي فاز مؤخرا بلقب كوبا أمريكا مع تشيلي، ينضم للنادي بصفة نهائية ولمدة ثلاثة مواسم قادمة".

وخاض إيسلا، (28 عاما)، الموسم الماضي مع فريق مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة وقرر الرحيل عن "البيانكونيري" والانتقال لفريق آخر يضمن له المشاركة كأساسي.

وسيرتدي اللاعب الفائز بآخر نسختين في كوبا أمريكا (2015 و2016) مع "لا روخا" القميص رقم 3.

وتعد هذه التجربة الثالثة لإيسلا داخل الملاعب الإيطالية بعدما دافع عن قميص لاتسيو لخمسة مواسم (2007-2012) قبل أن ينتقل ليوفنتوس في موسم (2012-2013) مقابل نحو 9 مليون يورو.

ولم يحظ إيسلا بمكانة أساسية داخل صفوف بطل الدوري الإيطالي في آخر خمسة مواسم لتتم إعارته لكوينز بارك رينجرز الإنجليزي موسم (2014-15) قبل أن يلعب الموسم المنقضي أيضا معارا مع فريق الجنوب الفرنسي.

وتعد صفقة الظهير الأيمن التشيلي هي السابعة للنادي الصاعد حديثا للدرجة الأولى بعد التعاقد مع البرازيلي رافائيل والمدافع البرتغالي برونو ألفيش والملدوفي أرتور لونيتا والكرواتي ماركو باجاك والثنائي الإيطالي سيموني بادوين وماركو بورييلو.