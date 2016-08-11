كوكي لن يخضع لعملية جراحية.. سيغيب 4 أشهر

(إفي): أعلن نادي شالكة الألماني لكرة القدم في بيان له أن لاعبه الإسباني خورخي أندوخار (كوكي) ليس في حاجة لإجراء جراحة الرباط الصليبي، جراء الإصابة التي تعرض لها في ركبته اليمنى الأسبوع الماضي، وأنه سيغيب عن الفريق لمدة أربعة أشهر.

في بداية الأمر كان يخشى من غياب اللاعب لمدة تصل إلى 6 أشهر، على خلفية إصابته في ودية فريقه أمام بولونيا الإيطالي، بعد يوم واحد من تقديمه رسميا كلاعب جديد في صفوف الفريق.

وقد أظهر الفحص الطبي الثاني للاعب، أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي دون الحاجة لإجراء عملية جراحية.

يشار إلى أن اللاعب قد انضم الأربعاء الماضي إلى صفوف شالكة الألماني في صفقة قدرت قيمتها بأربعة ملايين يورو.

وانتقل كوكي (29 عاما) من رايو فايكانو لإشبيلية عام 2011 ، ليفوز معه بدوري أوروبا في أعوام 2014 و2015 و2016.