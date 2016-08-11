إيطاليا تنفي تواجد قواتها العسكرية فى ليبيا

نفى وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، تواجد قوات عسكرية إيطالية فى ليبيا، مضيفًا أن هذا التحرك يحتاج إلى موافقة البرلمان فى حال إقرار الحكومة إرسال جنود إلى ليبيا.

وقال جنتيلوني فى تصريحات صحفية، “ليس لدينا بعثات عسكرية فى ليبيا”، معربا عن أمله فى إعادة فتح مقر السفارة فى طرابلس “بمجرد التحقق من الوضع الأمنى”.

وأضاف الوزير الإيطالى أن بلاده تساهم كثيرًا وعلى مستويات مختلفة خصوصًا الدعم، اللوجستى لعمليات مكافحة الإرهاب مؤكدًا استعداده “تقييم طلبات لمزيد من أنشطة التدريب للحرس الرئاسى ودعم خفر السواحل فى ليبيا”.