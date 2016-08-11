أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إيطاليا تنفي تواجد قواتها العسكرية فى ليبيا

Google+ Print
إيطاليا تنفي تواجد قواتها العسكرية فى ليبيا إيطاليا تنفي تواجد قواتها العسكرية فى ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي

نفى وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، تواجد قوات عسكرية إيطالية فى ليبيا، مضيفًا أن هذا التحرك يحتاج إلى موافقة البرلمان فى حال إقرار إرسال جنود إلى ليبيا.

وقال جنتيلوني فى تصريحات صحفية، “ليس لدينا بعثات عسكرية فى ليبيا”، معربا عن أمله فى إعادة فتح مقر السفارة فى طرابلس “بمجرد التحقق من الوضع الأمنى”.

وأضاف الوزير الإيطالى أن بلاده تساهم كثيرًا وعلى مستويات مختلفة خصوصًا الدعم، اللوجستى لعمليات مكافحة الإرهاب مؤكدًا استعداده “تقييم طلبات لمزيد من أنشطة التدريب للحرس الرئاسى ودعم خفر السواحل فى ليبيا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور