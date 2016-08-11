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برلمانى روسى: نعتزم تحويل "حميميم" لقاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل

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برلمانى روسى: نعتزم تحويل "حميميم" لقاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل برلمانى روسى: نعتزم تحويل "حميميم" لقاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل
موسكو (أ ش أ)

أعرب نائب رئيس لجنة الدفاع فى مجلس الاتحاد الروسى فرانس كلينتسيفيتش عزم بلاده توسيع قاعدة (حميميم) باللاذقية، غربى سوريا، التى تستخدمها فى عملياتها، وتحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن كينسيفيش قوله الخميس، أن موسكو تخطط لتوسيع "حميميم"، وتهيئة الظروف التى تتيح بقاء الجنود الروس فيها بشكل دائم ".

وأضاف البرلمانى الروسى إلى إمكانية مضاعفة عدد المقاتلات المنتشرة فى القاعدة، وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين، موضحا أنه ليس هناك ما يقتضى ذلك فى الوقت الراهن.

وأشار إلى أن بلاده لن تنشر فى القاعدة أسلحة نووية، ومقاتلات ذات قدرات تدميرية عالية، موضحا أنه سيجرى توسيع القاعدة بشكل يتناسب مع هبوط طائرات كبيرة عليها، وإنشاء بنية تحتية من أجل إيواء عسكريين فيها، وزيادة التدابير الأمنية.

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