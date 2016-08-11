أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين -
الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا -
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

طائرة بريطانية تتفادى الاصطدام بطائرة بدون طيار قبل هبوطها

Google+ Print
طائرة بريطانية تتفادى الاصطدام بطائرة بدون طيار قبل هبوطها طائرة بريطانية تتفادى الاصطدام بطائرة بدون طيار قبل هبوطها

ارشيفية

تفادت طائرة ركاب بالكاد الاصطدام بطائرة بدون طيار فيما وصفته الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، بأنه أمر “مثير للقلق بشدة” بينما كانت الطائرة تقترب من مطار فى جنوب غرب انجلترا.

وكانت الطائرة التى تحمل 62 شخصًا على ارتفاع 274 مترًا تستعد للهبوط فى مطار نيوكواي فى كورنوال بعد ظهر أمس الأربعاء، عندما أبلغت عن تفاديها الاصطدام بطائرة بدون طيار كانت تحلق بجانبها.

وقالت المفتش ديف ميريديث من شرطة ديفون وكورنوال “هذا حادث مثير للقلق بشدة اقتراب الطائرة بدون طيار بهذا الشكل من طائرة الركاب يظهر استهتارا تاما من مشغل (الطائرة) بالسلامة العامة”.

ومشط ضباط المنطقة المحيطة لكنهم لم يعثروا على الطائرة بدون طيار أو مشغلها.

وهذه الواقعة هى الأحدث فى سلسلة من الحوادث التى انطوت على طائرات بدون طيار وطائرات تجارية.

وفى إبريل قالت الشرطة أن طائرة تتبع شركة الخطوط الجوية البريطانية اصطدمت بطائرة بدون طيار على الأرجح أثناء استعدادها للهبوط فى مطار هيثرو بلندن وهو أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا