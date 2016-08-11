طائرة بريطانية تتفادى الاصطدام بطائرة بدون طيار قبل هبوطها

تفادت طائرة ركاب بالكاد الاصطدام بطائرة بدون طيار فيما وصفته الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، بأنه أمر “مثير للقلق بشدة” بينما كانت الطائرة تقترب من مطار فى جنوب غرب انجلترا.

وكانت الطائرة التى تحمل 62 شخصًا على ارتفاع 274 مترًا تستعد للهبوط فى مطار نيوكواي فى كورنوال بعد ظهر أمس الأربعاء، عندما أبلغت عن تفاديها الاصطدام بطائرة بدون طيار كانت تحلق بجانبها.

وقالت المفتش ديف ميريديث من شرطة ديفون وكورنوال “هذا حادث مثير للقلق بشدة اقتراب الطائرة بدون طيار بهذا الشكل من طائرة الركاب يظهر استهتارا تاما من مشغل (الطائرة) بالسلامة العامة”.

ومشط ضباط المنطقة المحيطة لكنهم لم يعثروا على الطائرة بدون طيار أو مشغلها.

وهذه الواقعة هى الأحدث فى سلسلة من الحوادث التى انطوت على طائرات بدون طيار وطائرات تجارية.

وفى إبريل قالت الشرطة أن طائرة تتبع شركة الخطوط الجوية البريطانية اصطدمت بطائرة بدون طيار على الأرجح أثناء استعدادها للهبوط فى مطار هيثرو بلندن وهو أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.