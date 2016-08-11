إرشادات لإزالة البقع عن الجدران

الجدران عرضة لأصعب البقع كالخربشات وآثار بصمات الأطفال والعفن، وغالباً ما تفشل طرق التنظيف الاعتيادية في إزالتها، لذا يقدم لك "سيدتي. نت" طرقاً مبتكرة للقارئة تفيد في تنظيف الجدران بسهولة.، في ما يأتي:

1- افركي آثار البقع بمناديل الأطفال المعطرة، ممّا يساعد على إزالتها بسهولة.

2- أزيلي رسومات الأطفال عن الجدران، من خلال استخدام ممحاة الجدارالتي تحتوي على ألياف خاصّة مناسبة لفرك الأسطح ومحو الألوان.

3- اغمسي اسفنجةً ناعمةً بالقليل من "كربونات الصودا"، وادعكي بها مكان البقع الظاهرة بشكل دائري. ثم، أزيلي آثار "كربونات الصودا"، بواسطة قطعة من القماش نظيفة.

4- ادعكي البقع بقطعة من الخبز الأبيض التالف باتجاه محدد، بعد نزع الحواف بواسطة السكين، تلافياً للخدوش.

5- ضعي بضع قطرات من الـ"أسيتون"، على قطعة القطن، امسحي بها خربشات الحبر بحركات دائرية، وستلاحظين اختفاء البقع!

6- ادعكي خربشات طفلك بقشرة الخيار الخارجية، كرّري العملية مرات عدة، للتأكد من اختفاء الخربشات كلياً.