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بالصور.. محافظ أسيوط يهنئ الأقباط بمولد السيدة العذراء

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بالصور.. محافظ أسيوط يهنئ الأقباط بمولد السيدة العذراء بالصور.. محافظ أسيوط يهنئ الأقباط بمولد السيدة العذراء

دير درنكة أسيوط

مراسل «ONA»

قدم المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالية السنوية بذكرى لجوء العائلة المقدسة إلي جبل درنكه بأسيوط حيث بدأت فعاليات الاحتفال في7 أغسطس وتنتهى يوم 21 أغسطس الجارى وهي الفترة الزمنية التي مكثتها العائلة المقدسة أثناء رحلتها في في هذا المكان.

وقال الدسوقي في بيانٍ له، الخميس، إنَّه تم التنسيق بين المحافظة والدير قبل بدء مولد السيدة العذراء واتاحة كافة الوسائل والسبل لإنجاح الاحتفالات دون أية معوقات، لافتًا إلى توفير عددًا من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية تحسبًا لأية طواريء.

وأوضح المحافظ أنَّه تم تشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية لقرية درنكه تم ربطها بغرفة عمليات مركز أسيوط وعدد من مديريات الخدمات المنوطة بتلك الاحتفالية تعمل على مدار 24 ساعة.

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