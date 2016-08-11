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تعيين أحمد الشيمي قائمًا بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف‎

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تعيين أحمد الشيمي قائمًا بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف‎ تعيين أحمد الشيمي قائمًا بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف‎

 

الدكتور أمين لطفي – رئيس جامعة بني سويف

كتب – محمد شعبان – بني سويف 

أصدر الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف القرار رقم (835) بتعيين الدكتور أحمد عبد الله الشيمي أستاذ اللغة الانجليزية بكلية الآداب، قائمًا بأعمال عميد كلية الألسن اعتبارًا من بداية الشهر الجاري لحين تعيين عميد للكلية طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 2014 .

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عبد الله الشيمي حصل علي ليسانس الآداب قسم اللغة الانجليزية من جامعة أسيوط عام 1979ثم الماجستير عام 1987ثم الدكتوراه من جامعة القاهرة فرع بني سويف بالاشتراك مع جامعة رايس عام 1996 وقد تدرج في المناصب حتى أصبح رئيس لقسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب بجامعة بني سويف من 2009 حتى الآن كما أن له الكثير من المقالات النقدية المنشورة في والعالم العربي وله الكثير من الأبحاث المنشورة في دوريات علمية محكمة وترجم أكثر من 18 كتاب

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